Ausblick: Thomson Reuters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thomson Reuters wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,47 CAD je Aktie gegenüber 1,82 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,67 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Thomson Reuters für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,77 Milliarden CAD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,40 CAD je Aktie, gegenüber 6,70 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 10,36 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 9,94 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at