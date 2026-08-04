Ausblick: Thomson Reuters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thomson Reuters wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Thomson Reuters noch 0,960 CAD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 8,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,68 Milliarden CAD gegenüber 2,47 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,13 CAD, gegenüber 4,67 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 11,27 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,45 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at