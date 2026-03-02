Ausblick: Thor Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thor Industries wird am 03.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,035 USD aus. Im letzten Jahr hatte Thor Industries einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 3,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,25 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,64 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at