ThredU a Aktie
WKN DE: A2QR0C / ISIN: US88556E1029
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: ThredUp A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ThredUp A lädt am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,046 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ThredUp A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 88,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 82,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,168 USD, gegenüber -0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 346,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 310,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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