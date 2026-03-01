Ausblick: ThredUp A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

ThredUp A wird am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 77,2 Millionen USD – ein Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ThredUp A 67,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,160 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,590 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 308,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 260,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at