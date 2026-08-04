Ausblick: ThredUp A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ThredUp A öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 90,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 16,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,096 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,170 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 354,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 310,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at