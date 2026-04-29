Ausblick: Thryv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thryv gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Thryv für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,063 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Thryv nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 161,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 181,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 619,1 Millionen USD im Vergleich zu 785,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at