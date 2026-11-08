Thryv Holdings Aktie

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WKN DE: A2QC2D / ISIN: US8860292064

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Thryv stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Thryv gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,158 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 27,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 201,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 145,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,570 USD im Vergleich zu 0,010 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 616,2 Millionen USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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