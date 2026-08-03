Ausblick: Thryv stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thryv öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Thryv noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Thryv in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 146,0 Millionen USD im Vergleich zu 210,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 625,8 Millionen USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at