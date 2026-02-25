Ausblick: Thryv zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Thryv veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,176 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 191,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 186,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,394 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -2,000 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 784,7 Millionen USD, gegenüber 824,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at