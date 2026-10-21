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WKN DE: A12FTD / ISIN: SE0006422390

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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Thule Group AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thule Group AB wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Thule Group AB noch ein Gewinn pro Aktie von 2,91 SEK in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,62 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,57 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,33 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,56 Milliarden SEK, gegenüber 10,43 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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