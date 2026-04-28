Thule Group AB Aktie
WKN DE: A12FTD / ISIN: SE0006422390
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Thule Group AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Thule Group AB wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,65 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Thule Group AB 2,46 SEK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Thule Group AB 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,56 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Thule Group AB 2,66 Milliarden SEK umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,73 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 10,33 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,56 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 10,43 Milliarden SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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