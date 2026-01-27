Thyrocare Technologies Aktie

Thyrocare Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJL1 / ISIN: INE594H01019

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Thyrocare Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thyrocare Technologies öffnet am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,19 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Thyrocare Technologies nach den Prognosen von 3 Analysten 2,01 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,66 Milliarden INR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,10 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 5,71 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,23 Milliarden INR, gegenüber 6,87 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Thyrocare Technologies Ltd 435,40 -5,10% Thyrocare Technologies Ltd

