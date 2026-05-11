thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Zahlen im Fokus
|
11.05.2026 23:25:00
Ausblick: thyssenkrupp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
thyssenkrupp wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,103 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 58,80 Prozent verringert. Damals waren 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,13 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,58 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,082 EUR im Vergleich zu 0,750 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 32,44 Milliarden EUR, gegenüber 32,84 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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