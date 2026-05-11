thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: thyssenkrupp nucera gewährt Anlegern Blick in die Bücher
thyssenkrupp nucera wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,145 EUR gegenüber -0,030 EUR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 102,2 Millionen EUR – ein Minus von 52,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp nucera 216,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,219 EUR, gegenüber 0,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 530,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 845,2 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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