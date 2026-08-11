thyssenkrupp nucera Aktie

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Zahlen voraus 11.08.2026 10:58:00

Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

thyssenkrupp nucera gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

thyssenkrupp nucera veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass thyssenkrupp nucera im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 EUR je Aktie gewesen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,3 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 31,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,346 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: thyssenkrupp nucera

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