thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
|Zahlen voraus
|
11.08.2026 10:58:00
Ausblick: thyssenkrupp nucera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
thyssenkrupp nucera veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass thyssenkrupp nucera im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 EUR je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 126,3 Millionen EUR - das wäre ein Abschlag von 31,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,0 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,346 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 500,0 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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