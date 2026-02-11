thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

Expertenmeinungen 11.02.2026 14:18:00

Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von thyssenkrupp.

thyssenkrupp präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,275 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,83 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei thyssenkrupp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,94 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,750 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,25 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,84 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

thyssenkrupp-Aktie etwas höher: Keine neuen Details zu Jindal-Verhandlungen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

Analysen zu thyssenkrupp AG

04.02.26 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.02.26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

