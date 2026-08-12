ThyssenKrupp Aktie

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WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ThyssenKrupp wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,029 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.

ThyssenKrupp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,60 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,336 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,830 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 37,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 36,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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