ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ThyssenKrupp wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,029 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,510 USD je Aktie vermeldet.
ThyssenKrupp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,60 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,336 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,830 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 37,02 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 36,25 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|
12.08.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.26
|thyssenkrupp-Eigner segnen Werkstoff-Abspaltung ab - Aktie sinkt (Dow Jones)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.06.26
|thyssenkrupp-Aktie tiefer. Stahlkonzern veräußert verbliebene 15 Prozent an AST - Neuer Name für Werkstoffsparte (Dow Jones)
|
18.05.26
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Autosparte-Standort in den USA vor der Schließung (Dow Jones)
|
12.05.26
|thyssenkrupp-Aktie dennoch tiefer: Erwartungen übertroffen (Dow Jones)
|
11.05.26
|Ausblick: ThyssenKrupp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|thyssenkrupp-Aktie verliert: Vorerst keine schnelle Trennung von Stahlsparte (dpa-AFX)
Analysen zu ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|ThyssenKrupp AG (spons. ADRs)
|12,20
|2,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX beendet Handel mit Gewinnen -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte zu Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.