thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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Prognosen 12.08.2026 14:25:00

Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: thyssenkrupp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

thyssenkrupp veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

thyssenkrupp wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass thyssenkrupp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,025 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll thyssenkrupp nach den Prognosen von 4 Analysten 8,39 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,15 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,302 EUR je Aktie, gegenüber 0,750 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 32,20 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 32,84 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Quinta / Shutterstock.com

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