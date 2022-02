Ausblick: ThyssenKrupp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ThyssenKrupp stellt am 10.02.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,216 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,279 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,93 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,88 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,92 USD aus. Im Vorjahr waren -0,193 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 41,63 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 38,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at