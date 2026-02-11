ThyssenKrupp Aktie
Ausblick: ThyssenKrupp vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
ThyssenKrupp stellt am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,325 USD. Dies würde einen Verlust von 261,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ThyssenKrupp -0,090 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 12,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,42 Milliarden USD gegenüber 8,35 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,055 USD im Vergleich zu 0,830 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 38,94 Milliarden USD, gegenüber 36,25 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
