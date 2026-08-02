Ausblick: Tidewater gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tidewater wird am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,456 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tidewater noch 1,46 USD je Aktie eingenommen.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 3,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 341,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 330,0 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,64 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,45 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at