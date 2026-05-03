Ausblick: Tidewater legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tidewater präsentiert am 04.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,680 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tidewater 0,830 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 322,8 Millionen USD gegenüber 333,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,18 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD im Vergleich zu 6,64 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1,45 Milliarden USD, gegenüber 1,35 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at