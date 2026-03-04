Tidewater Renewables Aktie

Tidewater Renewables für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CYS9 / ISIN: CA88646L1085

04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Tidewater Renewables legt Quartalsergebnis vor

Tidewater Renewables äußert sich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,140 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tidewater Renewables noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 CAD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,4 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tidewater Renewables für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 55,7 Millionen CAD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,337 CAD im Vergleich zu -10,150 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 249,0 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 426,5 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tidewater Renewables Ltd Registered Shs Unitary When Issued 4,14 10,11% Tidewater Renewables Ltd Registered Shs Unitary When Issued

