Ausblick: Tidewater veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tidewater wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,724 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,18 Prozent auf 358,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 341,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,80 USD, gegenüber 6,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net