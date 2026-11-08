Tidewater Aktie
WKN DE: A2DVJZ / ISIN: US88642R1095
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tidewater veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tidewater wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,724 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,18 Prozent auf 358,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 341,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,80 USD, gegenüber 6,64 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,35 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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