Ausblick: TietoEnator informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TietoEnator stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,354 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,680 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll TietoEnator nach den Prognosen von 8 Analysten im Schnitt 452,6 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 3,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 470,8 Millionen EUR umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,190 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,77 Milliarden EUR, gegenüber 1,85 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at