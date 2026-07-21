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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: TietoEnator präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TietoEnator stellt am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,321 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TietoEnator -0,290 EUR je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 463,1 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 432,3 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,68 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,190 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,85 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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