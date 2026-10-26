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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: TietoEnator stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TietoEnator wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,372 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,590 EUR erwirtschaftet worden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 399,2 Millionen EUR gegenüber 454,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 12,10 Prozent.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,76 EUR im Vergleich zu -1,190 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,72 Milliarden EUR, gegenüber 1,85 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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