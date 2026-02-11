Ausblick: TietoEnator zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TietoEnator öffnet am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,379 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TietoEnator -1,410 EUR je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 465,8 Millionen EUR aus – eine Minderung von 33,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TietoEnator einen Umsatz von 698,7 Millionen EUR eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 EUR, gegenüber -0,530 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 1,86 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2,80 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at