Tilaknagar Industries Aktie
WKN DE: A14249 / ISIN: INE133E01013
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Tilaknagar Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tilaknagar Industries wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,50 INR. Dies würde einer Verringerung von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tilaknagar Industries 2,79 INR je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Tilaknagar Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tilaknagar Industries 3,25 Milliarden INR umsetzen können.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,89 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,42 Milliarden INR, gegenüber 14,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tilaknagar Industries Ltd
|
12.02.26
|Ausblick: Tilaknagar Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Tilaknagar Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)