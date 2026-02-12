Ausblick: Tilaknagar Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Tilaknagar Industries wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 2,50 INR. Dies würde einer Verringerung von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tilaknagar Industries 2,79 INR je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Tilaknagar Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,93 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tilaknagar Industries 3,25 Milliarden INR umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,10 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,89 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,42 Milliarden INR, gegenüber 14,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at