Ausblick: Tile Shop öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tile Shop wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tile Shop mit 0,040 USD je Aktie genauso viel verdient.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 98,4 Millionen USD – ein Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tile Shop 92,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,250 USD im Vergleich zu 0,290 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 402,3 Millionen USD, gegenüber 370,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at