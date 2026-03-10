Tilly' a Aktie
WKN DE: A1JXJK / ISIN: US8868851028
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: Tillys A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Tillys A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,150 USD gegenüber -0,450 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 0,96 Prozent auf 148,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,820 USD, gegenüber -1,540 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 547,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 569,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
