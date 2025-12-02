|
Ausblick: Tillys A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tillys A wird am 03.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,300 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tillys A noch -0,430 USD je Aktie verloren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 136,9 Millionen USD aus – eine Minderung von 4,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tillys A einen Umsatz von 143,4 Millionen USD eingefahren.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -1,250 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,540 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 541,8 Millionen USD, gegenüber 569,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
