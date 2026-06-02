Tilly' a Aktie
WKN DE: A1JXJK / ISIN: US8868851028
|
02.06.2026 07:01:06
Ausblick: Tillys A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tillys A wird am 03.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,330 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 121,3 Millionen USD gegenüber 107,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 568,0 Millionen USD, gegenüber 553,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tilly's Inc (A)
|
07:01
|Ausblick: Tillys A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Tillys A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Tillys A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: Tillys A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
02.12.25
|Ausblick: Tillys A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)