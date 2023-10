Ausblick: Tilray (ex Aphria) präsentiert Quartalsergebnisse

Tilray (ex Aphria) wird demnächst die Zahlen für das jüngst abgelaufene Quartal vorlegen. Das prognostizieren Analysten.

Tilray (ex Aphria) präsentiert am 04.10.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,051 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 174,3 Millionen USD - ein Plus von 13,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 153,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,166 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,350 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 736,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 627,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at