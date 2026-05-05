Ausblick: TIM (ex Telecom Italia) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TIM (ex Telecom Italia) wird am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,000 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte TIM (ex Telecom Italia) -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,32 Milliarden EUR gegenüber 3,28 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,023 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,010 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,29 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 13,73 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at