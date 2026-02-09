Ausblick: TIM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TIM wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,446 USD aus. Im letzten Jahr hatte TIM einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD im Vergleich zu 1,21 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,72 Milliarden USD.

