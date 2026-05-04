Ausblick: TIM stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TIM wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,353 USD. Dies würde einem Zuwachs von 26,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem TIM 0,280 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll TIM 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,31 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TIM 1,09 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,85 USD, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 5,38 Milliarden USD im Vergleich zu 4,77 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at