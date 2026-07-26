TIM Aktie

TIM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QE6W / ISIN: US88706T1088

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26.07.2026 07:01:06

Ausblick: TIM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TIM veröffentlicht am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,431 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,350 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,64 Prozent auf 1,36 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,60 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,46 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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