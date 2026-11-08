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WKN DE: A2QE6W / ISIN: US88706T1088

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: TIM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TIM wird am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,452 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll TIM 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,37 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte TIM 1,23 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,77 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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