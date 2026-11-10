Ausblick: Timbercreek Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Timbercreek Financial wird am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,151 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Timbercreek Financial 0,100 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 25,5 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 37,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,576 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,420 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 102,1 Millionen CAD aus, nachdem im Vorjahr 147,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net