Timbercreek Financial Aktie

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WKN DE: A2ANBL / ISIN: CA88709B1040

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Timbercreek Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Timbercreek Financial wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,168 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,180 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Timbercreek Financial in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,37 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 27,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 40,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,683 CAD im Vergleich zu 0,420 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 110,7 Millionen CAD, gegenüber 147,4 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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