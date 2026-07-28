Ausblick: Timbercreek Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Timbercreek Financial präsentiert am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,171 CAD gegenüber 0,150 CAD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 25,9 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 29,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 36,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,653 CAD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 104,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 147,4 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at