Ausblick: Timbercreek Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Timbercreek Financial präsentiert in der am 25.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,168 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Timbercreek Financial 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Timbercreek Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 25,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 40,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,620 CAD, gegenüber 0,560 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 104,8 Millionen CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 162,4 Millionen CAD generiert worden waren.

