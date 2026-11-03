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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Timken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Timken veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,48 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 49,49 Prozent erhöht. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,21 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,28 USD, gegenüber 4,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 4,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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