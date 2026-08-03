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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Timken stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Timken wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,62 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Timken noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Timken in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 6,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,82 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,58 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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