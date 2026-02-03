Ausblick: Timken zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Timken wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,09 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Timken ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,07 Milliarden USD gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,27 USD, gegenüber 4,99 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 4,54 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,57 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at