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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Timken zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Timken wird am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,11 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,89 USD je Aktie, gegenüber 4,11 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,75 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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