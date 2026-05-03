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WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: TimkenSteel legt Quartalsergebnis vor

TimkenSteel äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,150 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 400 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TimkenSteel in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 303,5 Millionen USD im Vergleich zu 280,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,913 USD, gegenüber -0,030 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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