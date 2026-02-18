TimkenSteel Aktie

WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: TimkenSteel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TimkenSteel lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,93 Prozent auf 290,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD, gegenüber 0,030 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

TimkenSteel Corp

TimkenSteel Corp 17,40 -2,79% TimkenSteel Corp

