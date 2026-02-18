TimkenSteel Aktie
WKN DE: A116LK / ISIN: US8873991033
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: TimkenSteel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TimkenSteel lädt am 19.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,035 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,93 Prozent auf 290,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 240,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD, gegenüber 0,030 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,08 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu TimkenSteel Corp
